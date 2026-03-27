Italia – Irlanda del Nord 2-0 le pagelle | Tonali trascina gli azzurri

L’Italia ha battuto 2-0 l’Irlanda del Nord nella semifinale playoff, con un gol di Kean nella ripresa e un apporto decisivo di Tonali. Gattuso ha scelto un modulo che ha portato gli azzurri a superare l’avversario, mentre Retegui ha avuto alcune occasioni da sfruttare. La vittoria permette all’Italia di avvicinarsi ai Mondiali 2026.