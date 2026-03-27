Italia – Irlanda del Nord 2-0 le pagelle | Tonali trascina gli azzurri
L’Italia ha battuto 2-0 l’Irlanda del Nord nella semifinale playoff, con un gol di Kean nella ripresa e un apporto decisivo di Tonali. Gattuso ha scelto un modulo che ha portato gli azzurri a superare l’avversario, mentre Retegui ha avuto alcune occasioni da sfruttare. La vittoria permette all’Italia di avvicinarsi ai Mondiali 2026.
Pagelle di Italia-Irlanda del Nord 2-0: Tonali trascinatore, Kean letale nella ripresa, Retegui spreca troppo L’Italia di Gennaro Gattuso ha compiuto il primo passo verso i Mondiali 2026 battendo 2-0 l’Irlanda del Nord nella semifinale playoff. Le reti di Sandro Tonali e Moise Kean hanno regalato agli Azzurri il pass L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Articoli correlati
Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord 2-0, le pagelle: Tonali (7,5) svegli gli azzurri, Kean (7) mette il sigillo
Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord 2-0, le pagelle: Tonali (7,5) svegli gli azzurri, Kean (7) mette il sigillo, Retegui (5) macchinoso
Italia - Armenia 5-1: gli Highlights | Qualificazioni Europei Under 21 2027
Contenuti utili per approfondire Italia Irlanda del Nord 2 0 le pagelle...
Temi più discussi: Mondiali di Calcio 2026 2026 - Italia - Irlanda del Nord 2-0: gli Highlights - Video; Mondiali, in campo Italia-Irlanda del Nord 1-0 LIVE Gol di Tonali al 56'; Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi.
Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff!Leggi su Sky Sport l'articolo Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff! sport.sky.it
Italia Irlanda del nord streaming e diretta tv: dove vedere playoff MondialiItalia Irlanda del Nord streaming diretta tv playoff qualificazioni mondiali 2026 in programma stasera, giovedì 26 marzo 2026, alle ore 20,45 ... tpi.it
L’Italia supera l’Irlanda del Nord per 2-0 grazie ai gol di Tonali e Kean nella ripresa. Sugli sviluppi di un corner al 56', Tonali si avventa su una respinta della difesa dell’Irlanda del Nord e calcia di prima dal limite dell’area, la conclusione è angolata e trafigge C - facebook.com facebook
#Mondiali, l'Italia batte l'Irlanda del Nord e supera il primo round dei playoff x.com