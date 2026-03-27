Italia-Irlanda del Nord 2-0 Gattuso | Siamo stati concentrati Molto bravi nel secondo tempo

L’Italia ha ottenuto la prima vittoria ai playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2026, battendo 2-0 l’Irlanda del Nord. La partita si è giocata a Bergamo il 26 marzo 2026. La nazionale ha mostrato maggiore concentrazione nel secondo tempo, secondo le dichiarazioni del tecnico. Le precedenti sconfitte contro Svezia e Macedonia del Nord avevano escluso il team dalle fasi finali del torneo.

Bergamo, 26 marzo 2026 - L'Italia si sblocca e trova la prima vittoria ai playoff per le Qualificazioni ai Mondiali 2026, dopo le sconfitte contro Svezia e Macedonia del Nord nelle ultime due occasioni. A finire sconfitta è l'Irlanda del Nord che ha tenuto un tempo, prima di crollare contro gli Azzurri nella ripresa. Prima la conclusione al volo di Tonali, poi il colpo da biliardo che va a baciare il palo di Kean permettono all'Italia di giocarsi l'accesso al mondiale in casa di una tra Galles e Bosnia. Le parole di Gennaro Gattuso. Nel post partita, ai microfoni della Rai, il ct Gennaro Gattuso ha analizzato con lucidità una gara più complicata del previsto: "Era una partita in cui ci stava da faticare, non è stata facile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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