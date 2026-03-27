L'Italia ha superato la semifinale del playoff eliminando l'Irlanda del Nord, con reti di Tonali e Kean. La vittoria permette agli Azzurri di avanzare e di affrontare ora la Bosnia nella fase successiva. La partita si è conclusa con il traguardo raggiunto dopo una sfida combattuta, portando entusiasmo tra i tifosi italiani.

Il respiro di sollievo di un intero paese ha accompagnato la gioia degli Azzurri per la sofferta vittoria nella semifinale del playoff per un posto ai mondiali di calcio nordamericani. L’undici di Gattuso non brilla, fatica a trovare il bandolo della matassa di una delle difese più efficaci d’Europa ma, alla fine, fa abbastanza per procedere nei playoff. Dopo un primo tempo con l’Italia molto contratta, prevedibile, che crea pochissime occasioni da gol, gli Azzurri riescono a sbloccarsi grazie alla conclusione da fuori di Sandro Tonali che gonfia la rete dopo una serie di chances sventate dal portiere Charles. L’Irlanda del Nord è costretta a sbilanciarsi e Kean prima sfiora il golazo con una rovesciata fuori di poco, poi approfitta di un bel lancio di Tonali per mettere il risultato al sicuro con un mancino incrociato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Italia, buona la prima: Irlanda del Nord eliminata grazie a Tonali e Kean. Ora c'è la Bosnia

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