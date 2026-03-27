In vista del play-off per la qualificazione ai Mondiali del 2026, la nazionale italiana ha svolto un allenamento specifico dedicato ai rigori. Durante la sessione, è stato scelto il primo rigorista che si occuperà dei tiri dal dischetto in caso di parità. La squadra si prepara così ad affrontare la fase decisiva della qualificazione, concentrandosi sulla precisione e sulla tattica dei calci di rigore.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. In vista del cruciale play-off per il Mondiale contro l’Irlanda del Nord, il nuovo allenatore della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha rivelato che il suo team ha dedicato ore di allenamento alle penalità. La sfida si svolgerà giovedì alle 19:45 GMT (20:45 CET) a Bergamo. La squadra vincente di questo incontro di semifinale affronterà in finale la vincente tra Galles e Bosnia-Erzegovina, prevista per il 31 marzo. Solo una delle quattro squadre avrà il privilegio di qualificarsi per il torneo che si terrà tra Canada, Messico e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Italia: allenamento rigori e primo rigorista scelto per il play-off di Coppa del Mondo 2026.

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