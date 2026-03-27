Israele tribunale di Hadera | 17enne palestinese Walid Ahmad morto di fame in carcere ma il giudice archivia il caso

Un tribunale di Hadera ha deciso di archiviare il caso riguardante la morte di un ragazzo palestinese di 17 anni, avvenuta in carcere. Il giovane era stato arrestato a fine settembre 2024 durante un'operazione nella città di Silwad, nella Cisgiordania occupata, e si trovava in detenzione da diversi mesi. La causa della morte viene attribuita a una grave situazione di denutrizione.

Il ragazzo era detenuto da diversi mesi dopo essere stato arrestato durante un raid avvenuto a fine settembre del 2024 nella città di Silwad, nella Cisgiordania occupata. Secondo l'autopsia effettuata sul cadavere del giovane, deceduto il 22 marzo dello scorso anno, durante i mesi di detenzione isra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele, tribunale di Hadera: "17enne palestinese Walid Ahmad morto di fame in carcere", ma il giudice archivia il caso Articoli correlati Tribunale israeliano: “17enne palestinese morto di fame in carcere”. Ma il giudice archivia il casoUn anno fa il suo nome e la sua storia avevano fatto il giro del mondo: Waleed Ahmad, 17 anni, il primo minore a morire nelle carceri israeliane dal... Leggi anche: L’esercito israeliano archivia il caso dei cinque militari accusati di violenza sessuale su un detenuto palestinese