israele sotto tiro netanyahu perde le sue certezze

Israele si trova sotto attacco quotidiano da parte di razzi e droni lanciati da Hezbollah in Libano. Le operazioni militari israeliane hanno causato ingenti danni e vittime civili nel paese vicini, mentre l’esercito israeliano risponde con attacchi aerei e operazioni sul territorio libanese. La situazione di tensione si protrae da tempo, con continui scambi di colpi tra le parti coinvolte.

La guerra grande Iran e Hezbollah non cedono e reagiscono ai colpi subiti da Usa e Israele. Missili e razzi paralizzano l'aeroporto di Tel Aviv. Gli israeliani costretti a servirsi degli scali egiziani e giordani La guerra grande Iran e Hezbollah non cedono e reagiscono ai colpi subiti da Usa e Israele. Missili e razzi paralizzano l'aeroporto di Tel Aviv. Gli israeliani costretti a servirsi degli scali egiziani e giordani Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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