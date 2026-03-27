L’esercito israeliano dichiara di aver condotto attacchi aerei contro un impianto di produzione di missili e mine marine situato a Yazd, una città centrale. Secondo quanto comunicato, l’obiettivo sarebbe stato un impianto iraniano coinvolto nella produzione di armamenti. Questa azione si inserisce nell’aggiornamento sulla situazione bellica in quella regione.

Secondo l’esercito israeliano, il sito è fondamentale per la “pianificazione, lo sviluppo, l’assemblaggio e lo stoccaggio di missili avanzati destinati al lancio da piattaforme da crociera, sottomarini ed elicotteri”. “Si tratta di un impianto in cui la maggior parte dei missili e delle mine navali viene sviluppata dalle forze navali iraniane”, afferma l’esercito. L’attacco, effettuato sulla base di informazioni fornite dalla Direzione dell’intelligence militare e dalla Divisione dell’intelligence navale, “costituisce un duro colpo alle capacità produttive delle forze navali”, aggiunge l’IDF. L’attacco arriva inoltre all’indomani dell’uccisione da parte di Israele del comandante della Marina dell’IRGC e di altri alti ufficiali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Israele afferma di aver colpito un impianto iraniano che produce missili e mine marine

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