Le opere di Tunji Adeniyi-Jones, facenti parte della collezione Jerwood, si caratterizzano per un utilizzo di colori vivaci e linee stilizzate. Le sue creazioni mostrano influenze delle correnti Fauves e simboliste, combinando elementi di entrambe in composizioni energiche e dinamiche. Le opere, intitolate

Adeniyi-Jones, Tunji; Astral Reflections; Jerwood Collection; http:www.artuk.orgartworksastral-reflections-315283 Esistono alcune espressività che hanno bisogno di far sentire la loro voce in maniera profonda ma non immediatamente esplicita, quasi avvertissero l’urgenza di indurre l’osservatore a fare quello sforzo di approfondimento necessario a decifrare tutto ciò che questi artisti immettono nelle loro opere, ermetiche ma con un impatto visivo che non può non conquistare. Alcuni autori si posizionano in quella terra di mezzo tra figurazione e astrazione, come a voler mettere in evidenza l’essenza, la sostanza più solida e coriacea che sopravvive quando tutti i veli della superficie sono caduti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Ispirazioni Fauves con influenze simboliste nelle stilizzate ma vibranti opere di Tunji Adeniyi-Jones

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