Irlanda del Nord O’Neill non ci sta | C’è stato anche un possibile fallo di mano che vorrei rivedere…

Durante una conferenza stampa, il tecnico della nazionale ha espresso la volontà di rivedere un episodio, riferendosi a un possibile fallo di mano avvenuto durante la partita. Ha dichiarato che ci sarebbe stato un episodio che meriterebbe un’ulteriore analisi e ha manifestato sorpresa riguardo a una decisione arbitrale che coinvolgeva questa azione. La sua richiesta si concentra sulla necessità di verificare l’episodio in questione.

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