Il presidente degli Stati Uniti ha espresso frustrazione nei confronti dell’Iran, accusandolo di tergiversare sulla possibilità di negoziati con Washington. Ha detto che potrebbe perdere la pazienza e ha minacciato un “colpo finale” qualora i colloqui non dovessero proseguire. La situazione resta in attesa di eventuali sviluppi, mentre le tensioni tra le due parti continuano a crescere.

Donald Trump potrebbe perdere la pazienza. Il presidente americano si è mostrato irritato dall’atteggiamento tergiversante dell’Iran sull’eventualità di avviare dei negoziati con Washington. «Gli iraniani farebbero meglio a prendere la cosa sul serio al più presto, prima che sia troppo tardi, perché una volta che succederà, non ci sarà più possibilità di tornare indietro, e non sarà una bella cosa», ha dichiarato poco fa su Truth. D’altronde, sempre poche ore fa, un funzionario iraniano ha bollato la proposta di pace statunitense come «unilaterale e ingiusta». «In sintesi, la proposta suggerisce che l’Iran rinuncerebbe alla sua capacità di... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iran, Trump sta perdendo la pazienza e minaccia il «colpo finale» se dovessero saltare i negoziati

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