Iran Trump concede 10 giorni di tregua | ‘I rapporti con Teheran ci sono e procedono bene’

Il governo statunitense ha annunciato una tregua di 10 giorni nel conflitto con l’Iran, durante la quale saranno sospesi gli attacchi alle centrali energetiche. La misura è stata comunicata dal presidente, che ha affermato che i rapporti con Teheran sono in corso e procedono bene. Tuttavia, ha precisato che l’eventualità di un attacco rimane una possibilità aperta. La pausa durerà fino al 6 aprile.

Il conflitto in Iran sembra momentaneamente in pausa. Fino al 6 aprile Trump ferma gli attacchi alle centrali energetiche e apre ai negoziati ma non esclude l’attacco. Lo scenario tra diplomazia e rischio escalation è incerto I contatti traStati Uniti e Iranci sono e, secondo il presidente americanoDonald Trump, “stanno procedendo molto bene”. Proprio per questo, il presidente americano ha deciso di concedere altri10 giorni di pausa negli attacchicontro le centrali energetiche iraniane, fissando una nuova scadenza al6 aprile. Nonostante l’apertura, il clima resta teso e pieno di contraddizioni. Da un lato Trump parla di un Iran che starebbe “implorando un accordo”, dall’altro continua a non escludere un’azione militare pesante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, Trump concede 10 giorni di tregua: ‘I rapporti con Teheran ci sono e procedono bene’ Articoli correlati Iran, la guerra in diretta: Trump: “Bene la trattativa con Teheran, stop attacchi agli impianti energetici per 10 giorni”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi, venerdì 27 marzo: il presidente USA Donald Trump ha annunciato lo stop... Iran-Usa, Trump concede altri 10 giorni: “Fino al 6 aprile non attacco centrali”(Adnkronos) – L'accordo con l'Iran resta lontano ma Donald Trump dimostra pazienza. Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante Tutti gli aggiornamenti su Iran Trump concede 10 giorni di tregua... Temi più discussi: Iran-Usa, Trump concede altri 10 giorni: Fino al 6 aprile non attacco centrali; Iran - Usa, Trump concede altri 10 giorni: Fino al 6 aprile non attacco centrali; Trump concede all'Iran 10 giorni mentre la crisi di Hormuz porta la regione sull'orlo; Trump svela il regalo dell’Iran: Mi manda 10 petroliere cariche di greggio. Iran-Usa, Trump concede altri 10 giorni: Fino al 6 aprile non attacco centraliIl presidente degli Stati Uniti annuncia di aver accolto la richiesta di Teheran ... adnkronos.com Iran, Trump ferma attacchi a siti energetici fino a PasquaDonald Trump concede ulteriore tempo all'Iran, spostando in avanti l'ultimatum. Il presidente Usa annuncia di aver esteso, su richiesta del governo iraniano, lo stop dei raid sugli impianti energeti ... ilroma.net Iran: Trump congela per altri dieci giorni i raid contro le infrastrutture energetiche, ma l’escalation continua x.com LIVE | Prosegue la guerra in Iran Tutti gli aggiornamenti, minuto per minuto, su QdS.it https://qds.it/guerra-iran-usa-israele-ultime-notizie-news-diretta-27-marzo-2026/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com facebook