Iran la trappola dell’escalation

Ieri sera, nella capitale iraniana, si sono uditi i suoni di bombardamenti mentre una forte pioggia copriva la città. Un testimone locale ha riferito in diretta l’accaduto, confermando la presenza di esplosioni nel centro urbano. La situazione si è verificata in un momento di tensione crescente nella regione, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle cause o sulle conseguenze immediate.

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