iran la proroga di trump e lo strapotere dei never trump

Il governo degli Stati Uniti ha deciso di prorogare di dieci giorni l’ultimatum rivolto all’Iran, sospendendo temporaneamente le misure più restrittive. Questa decisione permette di mantenere aperta la possibilità di negoziati indiretti tra le parti, senza però indicare un accordo raggiunto. La proroga arriva in un momento di tensioni crescenti e di manovre diplomatiche sui fronti internazionali.

Trump prolunga l’ultimatum all’Iran di dieci giorni. Sospensione che dà spazio ai negoziati indiretti. Nel frattempo proseguono i preparativi per un attacco di terra, invece di essere sospesi per dare credibilità alle aperture diplomatiche. Non aiuta a dissipare lo scetticismo sulla proroga. Sarà J.D. Vance a tentare l’impossibile, incaricato ufficialmente dal presidente perché gli iraniani non si fidano più del duo Witkoff-Kushner con cui avevano trattato prima dell’improvvida aggressione americana. A riportare dell’incarico a Vance è Axios che riferisce anche che la telefonata tra Vance e Netanyahu di lunedì, successiva a quella Netanyahu-Trump, sia stata tesa (in seguito il premier israeliano ha parlato della sua conversazione con il presidente omettendo, significativamente, quella con Vance). 🔗 Leggi su It.insideover.com

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