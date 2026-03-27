La guerra tra Stati Uniti e Israele e l’Iran prosegue da 28 giorni nel Golfo. L’ambasciatore ha commentato l’attuale situazione invitando a riconsiderare il concetto di vittoria. I combattimenti continuano nelle acque e sui territori, coinvolgendo diverse fazioni e aumentando la tensione nella regione. Nessuna delle parti ha annunciato una fine immediata dei conflitti.

La guerra tra Stati Uniti e Israele da una parte e l'Iran dall'altra entra nel 28mo giorno confermando una dinamica a doppio binario: mentre emergono timidi segnali di possibile de-escalation, il conflitto continua ad allargarsi sul piano regionale, coinvolgendo Israele e diversi Paesi del Golfo e producendo effetti economici globali sempre più evidenti. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato il rinvio di dieci giorni degli attacchi contro infrastrutture energetiche iraniane, fino al 6 aprile, mentre proseguono i bombardamenti su obiettivi militari. La pausa è stata motivata da negoziati che Trump ha definito "produttivi", ma la Repubblica islamica ha respinto - almeno pubblicamente - la proposta americana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la guerra nel Golfo in diretta. L'ambasciatore Massolo: "Adattare l'idea di vittoria"

Articoli correlati

L’ambasciatore Massolo: “La guerra è già regionale. Ambigua la linea di Riad”Roma, 5 marzo 2026 – Una guerra che non ha ancora raggiunto il suo picco, ma che è ancora lontana dalla degenerazione.

Iran, la guerra nel Golfo in diretta. Trump "vuole occupare l'isola di Kharg"Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che Washington è in contatto con l'Iran, ma che Teheran "non è ancora pronta" a un accordo per...

Altri aggiornamenti su Iran la guerra nel Golfo in diretta...

Temi più discussi: Iran: un conflitto senza vincitori?; L'Iran pone sei condizioni per la fine della guerra. Massiccia offensiva dell'Idf sul Libano; L'Iran pone 6 condizioni per la fine della guerra - La Giornata del 22 marzo; Trump: Su richiesta del governo iraniano estensione della tregua fino al 6 aprile.

Iran, la guerra in diretta: oggi G7 Esteri in Francia. Trump: Bene trattativa con Teheran, stop attacchi impianti energetici fino al 6 aprileLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi, venerdì 27 marzo: il presidente USA Donald Trump ha annunciato lo stop agli ... fanpage.it

Guerra USA-Iran: Trump minaccia l’Inferno, Israele uccide il capo della Marina IRGC. Cosa succede oggiGuerra USA-Iran: Trump minaccia l'Inferno, Israele uccide il capo della Marina IRGC. Cosa succede oggi Altri Mercati ... it.benzinga.com

Lagarde: lo shock della guerra in Iran durerà anni, borse UE giù x.com

FAO: “Conflitto USA-Israele-Iran sta colpendo rapidamente la catena di approvvigionamento globale di cereali ed energia” Giovedì 26 marzo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha affermato che l'attuale conflitto tra St - facebook.com facebook