Interventi in diretta dall’ospedale | Udine scelta tra i migliori centri italiani

L’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine ha ospitato interventi complessi eseguiti e trasmessi in diretta dalla sala endoscopica. La struttura è stata selezionata come centro di riferimento nazionale per un evento formativo rivolto ai giovani specialisti, sottolineando il ruolo di rilievo nel settore della gastroenterologia. L’iniziativa ha coinvolto professionisti provenienti da diverse parti del paese.

La Gastroenterologia del Santa Maria della Misericordia selezionata per un corso nazionale della Sied: quattro ore di procedure complesse trasmesse in diretta dalla sala endoscopica La struttura dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale ha partecipato al corso EndoBIB promosso dalla Società italiana di endoscopia digestiva, uno degli eventi formativi più rilevanti in Italia nel settore. Nel primo modulo, svoltosi a Modena, Udine è stata selezionata tra i centri italiani di eccellenza per la trasmissione in diretta delle procedure endoscopiche. Dalla sala endoscopica dell'ospedale Santa Maria della Misericordia è stato realizzato un collegamento live della durata di quattro ore, seguito sia dai partecipanti in presenza sia da circa cento specialisti collegati da remoto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Interventi in diretta dall’ospedale: Udine scelta tra i migliori centri italiani Articoli correlati Tumore del rene, Camposampiero tra i migliori centri in ItaliaUn riconoscimento che certifica qualità chirurgica, innovazione e lavoro di squadra. Laureata a Udine, è tra i migliori studenti dell'AustriaSi tratta di Juliana Perschy, premiata dalla repubblica austriaca insieme ad altri 55 laureati, sui 16mila totali nel Paese. Una selezione di notizie su Interventi in diretta dall'ospedale... Temi più discussi: La diretta da Torino; Sant'Anna, intervento in diretta dalla sala operatoria: i medici in streaming ad un evento internazionale; L’Intervento/ Referendum, da democrazia diretta a termometro politico; Mal di schiena cronico, eseguito all'ospedale Isola Tiberina un innovativo intervento mininvasivo. Al Congresso della Società italiana di cardiologia interventistica due interventi in diretta live dall’ospedale di RivoliIl Congresso Gise in programma a Milano dal 15 al 18 ottobre. Saranno più di 2.000 i professionisti che, durante i lavori del convegno, assisteranno ai due interventi: nel primo caso verranno ... quotidianosanita.it Cagliari, la chirurgia del Policlinico al vertice in Europa: dal 28 al 30 novembre interventi in diretta dalle sale operatorieProtagonisti i team di Otorino del professor Roberto Puxeddu, nell’ambito del quarto European Laryngological Live Surgery Broadcast e della Polispecialistica del professor Piergiorgio Calò, le cui ... quotidianosanita.it La IV Commissione consiliare punta sugli interventi assistiti con animali nel Piano sanitario 2026-2030. Chiesta attenzione per formazione e sviluppo del settore in Basilicata. - facebook.com facebook La IV Commissione consiliare punta sugli interventi assistiti con animali nel Piano sanitario 2026-2030. Chiesta attenzione per formazione e sviluppo del settore in Basilicata. x.com