Inter stallo Carlos Augusto | no al rinnovo da 3,3 milioni e tentazione Roma

L’Inter ha sospeso le trattative per il rinnovo di Carlos Augusto, che ha deciso di non accettare la proposta di prolungamento fino al 2030. Il giocatore brasiliano, considerato un elemento chiave, ha congelato ufficialmente ogni accordo con il club, mentre si parla di un possibile interesse da parte di una squadra della capitale.

L’ Inter affronta lo stallo per il rinnovo di Carlos Augusto, con il jolly brasiliano che ha ufficialmente congelato la proposta di prolungamento fino al 2030. Nonostante l’offerta di Viale della Liberazione preveda un robusto adeguamento salariale – con un balzo dagli attuali 2,2 milioni a 3,3 milioni netti a stagione – l’ex Monza ha dato mandato al suo agente, Beppe Riso, di prendere tempo per valutare il proprio impiego tattico. La scarsa continuità nel minutaggio da titolare sta spingendo il classe 1999 a guardarsi intorno, aprendo una crepa diplomatica che la Roma e l’ Atletico Madrid sono pronte a sfruttare già nella prossima finestra di mercato estiva. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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