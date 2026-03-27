Inter pochi dubbi | il primo acquisto estivo è già deciso

L'Inter sta organizzando le prime operazioni di mercato in vista dell'estate, con alcuni contratti in scadenza e questioni ancora da definire. La società nerazzurra ha già deciso il primo acquisto, mentre si susseguono incontri e valutazioni per pianificare le mosse successive. La finestra di trasferimenti si avvicina e le decisioni sono già in fase di preparazione.

L’Inter prepara un’estate che si preannuncia ricca di cambiamenti. Tra contratti in scadenza e alcune situazioni ancora da definire, la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per impostare le prime mosse del prossimo mercato. Secondo le ultime indicazioni, la società avrebbe già individuato un primo rinforzo su cui tutte le componenti del club sembrano essere d’accordo. Proprietà, dirigenza e staff tecnico convergono infatti su un nome preciso per il futuro del centrocampo, quello di Aleksandar Stankovic. Il figlio d’arte, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, è considerato un profilo ideale per il nuovo corso. Le sue qualità e il percorso di crescita stanno convincendo l’Inter a puntare su di lui come rinforzo per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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Ore DECISIVE per il DOPPIO Acquisto dell'INTER e occhio a NDOYE

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