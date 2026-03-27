Inter Mkhitaryan torna in campo | piano di recupero tra Scudetto e Coppa Italia

L’Inter ha reinserito in gruppo Henrikh Mkhitaryan durante gli allenamenti a Appiano Gentile. Il centrocampista, assente da diverse settimane, sta seguendo un percorso di recupero e si sta allenando con la squadra in vista delle prossime partite decisive per il campionato e la coppa nazionale. La sua presenza rappresenta un passo importante nel processo di rientro.

L’ Inter ritrova Henrikh Mkhitaryan sul rettangolo verde di Appiano Gentile, segnale inequivocabile di un recupero che entra nella fase operativa per il rush finale tra Scudetto e Coppa Italia. Il centrocampista armeno, reduce da una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, ha ufficialmente concluso il ciclo di terapie per iniziare il lavoro atletico individuale senza sovraccarichi. La dedizione del calciatore è certificata dalla rinuncia ai giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi, trascorsi interamente in palestra insieme a Lautaro Martinez, anch’egli in fase di rientro programmato per l’inizio della prossima settimana dopo i carichi differenziati. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Mkhitaryan torna in campo: piano di recupero tra Scudetto e Coppa Italia Articoli correlati Inter, Mkhitaryan torna in campo, ma per il recupero completo...Si torna in campo oggi ad Appiano Gentile, col gruppo a disposizione di Chivu dimezzato "per giusta causa". Calciomercato Inter, Frattesi torna in campo ma il futuro resta in bilico tra Italia e esteroCalciomercato Inter LIVE: ultimo derby per Calhangoglu? La situazione rinnovi Mercato Inter, i dirigenti nerazzurri lavorano sui rinnovi di Bisseck e... Contenuti e approfondimenti su Coppa Italia Temi più discussi: Inter, le ultime verso la Fiorentina: Calhanoglu torna in regia. Conferma per Carlos Augusto; Inter, Chivu lavora senza nazionali. Mkhitaryan? Salterà la Roma: ecco la gara in cui rientrerà; Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali: Calhanoglu torna dal 1', Pio Esposito-Marcus Thuram davanti; Inter, aria di rivoluzione. Deciso il futuro di Darmian, rebus Mkhitaryan: due le opzioni. Inter, Mkhitaryan torna in campo, ma per il recupero completoDopo un primo periodo di sole terapie, l'armeno spinge per smaltire definitivamente l'infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra ... msn.com Inter, quando torna Mkhitaryan dall’infortunio: le ultimissimePunto interrogativo sull’infortunio di Mkhitaryan e sui potenziali tempi di recupero del centrocampista armeno. Problema ... fantamaster.it Coppa Italia di Tiro alla fune, domenica gare a Lido di Camaiore - facebook.com facebook Aspettando la semifinale di Coppa Italia… La Tunnel Cam di #LazioRoma è online! youtu.be/vXJWG-KrNBA #ASRomaFemminile x.com