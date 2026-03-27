Dopo un periodo di cure, l’attaccante dell’Inter ha ripreso a lavorare in campo, ma il suo recupero completo richiederà ancora del tempo. L’atleta ha iniziato con terapie e esercizi specifici per superare l’infortunio al muscolo. Nei prossimi giorni, continuerà a seguire un programma di riabilitazione per tornare a disposizione della squadra. La società non ha comunicato una data precisa di rientro.

Si torna in campo oggi ad Appiano Gentile, col gruppo a disposizione di Chivu dimezzato "per giusta causa". Lautaro continua a correre in attesa di riunirsi al resto dei compagni (all'inizio della prossima settimana), mentre Mkhitaryan si è rivisto in campo dopo un primo periodo di sole terapie. L'armeno, così come il capitano argentino, si è sempre allenato, anche la scorsa settimana quando l'allenatore aveva concesso un giorno di concesso agli altri. La voglia di recuperare da questo ultimo infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra è troppa ma guai a cantare vittoria troppo presto. Sarà comunque molto difficile, se non proprio impossibile, rivederlo in campo alla ripresa del campionato, diversamente dal numero 10. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, Mkhitaryan torna in campo, ma per il recupero completo...

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