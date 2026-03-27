Inter abbiamo un problema | il dato riportato dal CdS è horror
L’Inter di Cristian Chivu sta affrontando difficoltà nelle ultime fasi delle partite, come evidenziato dai dati forniti dal Centro di Studi. In particolare, le statistiche mostrano una perdita di concentrazione e di stabilità nei minuti conclusivi delle gare. Questo problema si è ripresentato dopo aver sembrato essere stato risolto in precedenza, causando preoccupazioni tra i membri della squadra e lo staff tecnico.
L’ Inter di Cristian Chivu si trova a fare i conti con un fantasma che sembrava scacciato e che invece è tornato a tormentare la Pinetina: la tenuta nei minuti finali. Come analizzato dal Corriere dello Sport, le recenti sfide contro Atalanta e Fiorentina hanno riacceso i riflettori su un dato allarmante. Su 24 reti totali subite in Serie A, ben 8 sono arrivate dopo l’ottantesimo minuto. Questo significa che un terzo dei gol incassati matura proprio quando la stanchezza aumenta e il traguardo sembra vicino, trasformando i finali di gara in un vero e proprio incubo tattico. Questa fragilità non è rimasta confinata ai confini nazionali, ma ha pesato enormemente anche sul cammino europeo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
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