Innovazione droni ispirati ai pipistrelli capaci di orientarsi anche nella nebbia

Recentemente, è stato sviluppato un sistema per droni che si basa sull’ecolocalizzazione dei pipistrelli, permettendo a dispositivi di piccole dimensioni di muoversi in ambienti complessi. Questa tecnologia consente ai droni di orientarsi efficacemente anche in presenza di nebbia densa, oscurità o ostacoli difficili da individuare con metodi tradizionali. Il sistema utilizza segnali acustici per rilevare e avoidare ostacoli.

Un sistema ispirato all’ ecolocalizzazione dei pipistrelli consente a piccoli droni di orientarsi in ambienti complessi anche in presenza di nebbia fitta, oscurita’ o ostacoli difficili da rilevare. La tecnologia e’ stata sviluppata da Manoj Velmurugan del Worcester Polytechnic Institute e descritta su Science Robotics, combinando sensori a ultrasuoni, una rete neurale e soluzioni per ridurre il rumore dei segnali. Il risultato dimostra che è possibile guidare robot volanti in condizioni in cui i sensori tradizionali falliscono. I droni utilizzati nei test si basano su un approccio a basso consumo che sfrutta gli ultrasuoni, analogamente a quanto fanno i pipistrelli, in particolare il pipistrello bombo, capace di muoversi in ambienti bui utilizzando segnali minimi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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