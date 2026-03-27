Ingrosso rialzi su cereali e burro | l' andamento dei comparti sui mercati locali

I mercati locali dei cereali e del burro hanno mostrato variazioni sui prezzi, con alcuni rialzi registrati in questi comparti. Le Commissioni Tecniche hanno raccolto dati dagli operatori di settore, evidenziando un quadro complessivamente stabile, anche se con differenze di andamento tra i diversi prodotti. Non sono stati segnalati significativi cambiamenti rispetto alle settimane precedenti, confermando la solidità generale del listino.

La riunione delle commissioni tecniche alla Camera di Commercio: «Dinamiche eterogenee che confermano la solidità del listino pur in presenza di specifici assestamenti» «Un quadro di sostanziale stabilità per i mercati locali: le Commissioni Tecniche, basandosi sulle rilevazioni effettuate presso gli operatori di settore, hanno registrato dinamiche eterogenee che confermano la solidità del listino pur in presenza di specifici assestamenti». A scrivere sull'andamento dei prezzi, la Camera di Commercio dell'Emilia, in relazione alla riunione del 26 marzo, nella sede piacentina dell'ente. La relazione - Per quanto riguarda il comparto del bestiame - scrive la Camera di Commercio - la mancanza di dati significativi provenienti dal mercato ha impedito la certificazione di nuove quotazioni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Ingrosso, rialzi su cereali e burro: l'andamento dei comparti sui mercati locali Articoli correlati Leggi anche: Prezzi all’ingrosso, poche variazioni a Piacenza: aumenti per soia e burro, calano erba medica e cavoli Leggi anche: Weekend di rialzi sui prezzi dei carburanti: diesel ai massimi da tre mesi Approfondimenti e contenuti su Ingrosso rialzi su cereali e burro... Temi più discussi: Prezzi all’ingrosso a Reggio Emilia: mercati stabili con rialzi per cereali e Parmigiano Reggiano; Cereali, prezzi all’ingrosso in calo nonostante il caro fertilizzanti; Cereali italiani, ad ora no tensioni sui prezzi all’ingrosso. Prezzi all’ingrosso a Reggio Emilia: mercati stabili con rialzi per cereali e Parmigiano ReggianoSeduta caratterizzata dalla stabilità, quella del 24 marzo nella sede reggiana della Camera di commercio dell’Emilia, con i mercati che mostrano un andamento generalmente regolare, secondo le indicazi ... sassuolo2000.it Cereali nazionali, ampia disponibilità non aumenta i prezzi all’ingrossoNonostante l’aumento delle quotazioni dei fertilizzanti, al momento non si registrano tensioni sui prezzi dei principali cereali nazionali. È questo il quadro che emerge dall’ultima analisi pubblicata ... agroalimentarenews.com Prezzi all'ingrosso a Piacenza: i dati della Camera di commercio - facebook.com facebook