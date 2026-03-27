Ingerisce involucri di cocaina per eludere i controlli e rischia un malore a Spoleto soccorso e arrestato

Un giovane straniero è stato arrestato a Spoleto dopo aver ingerito involucri di cocaina per evitare un controllo della Polizia. L’uomo, in evidente stato di agitazione, è stato soccorso dai sanitari e portato in ospedale. Durante le operazioni, è stato anche sottoposto a fermo per spaccio di droga.

Un arresto e 40 grammi di cocaina sequestrati, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Spoleto, dove un giovane cittadino greco è stato fermato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto ieri sera, durante i consueti servizi di controllo del territorio. Operazione contro lo spaccio a Spoleto Il tentativo di eludere il controllo La perquisizione e il sequestro L'intervento dei sanitari e il recupero degli involucri Operazione contro lo spaccio a Spoleto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Spoleto hanno notato un’autovettura che, alla loro vista, ha cambiato improvvisamente direzione mentre transitava lungo via Einaudi. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ingerisce involucri di cocaina per eludere i controlli e rischia un malore a Spoleto, soccorso e arrestato Articoli correlati Roma: controlli a Tor Bella Monaca, 4 spacciatori arrestati, sequestrati 150 involucri cocainaArrestati quattro spacciatori a Tor Bella Monaca, sequestrati oltre 150 involucri di cocaina. Mariglianella, ingerisce cocaina: arrestato 37enneMARIGLIANELLA (NAPOLI), 20 MARZO 2026 – Arrestato un 37enne a Mariglianella per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ingerisce involucri Temi più discussi: Atterra a Roma dal Belgio con un peso nello stomaco, trasportava 100 ovuli di cocaina; Napoli, arrestato corriere della droga: aveva ingerito 123 ovuli di cocaina ed eroina; La rotta degli ovuli di cocaina colpisce ancora: bloccato a Ciampino corriere che aveva ingerito 100 capsule (VIDEO); Orta di Atella, ingerisce droga per sfuggire al controllo: arrestato 35enne. Ingerisce ovuli di cocaina durante un controllo: è agli arresti domiciliari in ospedaledi En.Ber. Un greco di 21 anni è stato arrestato giovedì sera dalle forze dell’ordine di Spoleto con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: secondo quanto riferito dagli i ... umbria24.it Sorpreso dalla polizia con la cocaina: ingoia diverse dosi ma poi finisce in ospedale. Arrestato 21enneLa polizia lo sorprende mentre ingerisce alcuni ovuli di cocaina. Un ragazzo greco di 21 anni è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È stato notato dalla polizia ... corrieredellumbria.it Spoleto, ingerisce droga durante il controllo: arrestato La polizia di Spoleto ha arrestato un 21enne greco per spaccio. Fermato in auto, ha ingerito involucri di cocaina: in totale sequestrati circa 40 grammi. Ricoverato, è ora agli arresti domiciliari in ospedale. - facebook.com facebook