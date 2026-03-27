Il commissario tecnico ha commentato le condizioni del centrocampista coinvolto in un infortunio durante l’ultima partita. Ha dichiarato di non avere ancora tutte le informazioni precise sulla situazione e ha sottolineato la difficoltà nel fornire dettagli certi in questo momento. Non sono stati forniti aggiornamenti specifici sulla natura dell’infortunio o sui tempi di recupero.

Inter News 24 Infortunio Zielinski, il commissario tecnico Jakub Kaminski ha fatto chiarezza sulle condizioni del centrocampista polacco. Piotr Zielinski è stato assoluto protagonista in Polonia-Albania con il gol del 2-1 che ha deciso il match. Il centrocampista dell’Inter è stato poi sostituito poco prima del fischio finale del match. Il giocatore dell’Inter si è presentato al ritiro con piccoli problemi fisici, che lo hanno costretto ad allenarsi individualmente. Sulla questione ha fatto chiarezza Jakub Kaminski, il commissario tecnico della nazionale polacca. LE PAROLE «Non so ancora tutto con certezza. Il medico non mi ha detto nulla di più serio, ma sospetto che alcuni giocatori abbiano delle contusioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Zielinski, parla il CT: «Non so ancora tutto con certezza. È difficile dirlo ora»

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