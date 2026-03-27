Infortunio Leao la missione in Portogallo per riprendersi il Milan | il piano concordato con la società

L’attaccante del club si è infortunato e ha deciso di recarsi in Portogallo per seguire un percorso di recupero. La società ha concordato un piano di trattamento che prevede un monitoraggio specifico e sedute di riabilitazione dedicate. L’obiettivo è favorire il rientro in campo nel minor tempo possibile. La situazione viene costantemente aggiornata attraverso comunicazioni ufficiali.

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