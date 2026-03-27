Il giocatore turco ha subito un infortunio durante l'ultima partita di campionato, mettendo in dubbio la sua presenza nella prossima sfida di campionato. La nazionale turca ha vinto 1-0 contro la Romania nella semifinale dei playoff mondiali, in una gara giocata sotto la guida dell’allenatore Montella. L’infortunio del calciatore potrebbe influenzare la formazione e la strategia delle prossime gare.

La nazionale turca ha superato ieri 1-0 la Romania nella semifinale dei playoff mondiali, in una gara dominata dalla squadra di Montella. A pochi minuti dalla fine, Calhanoglu si è accasciato a terra toccandosi il polpaccio sinistro richiedendo subito l’intervento dello staff medico. Il commissario tecnico l’ha mandato subito in panchina, evitando ulteriori rischi. Questo infortunio ha messo subito in allarme anche l’Inter, che attende il rientro del centrocampista turco a Milano per valutarne le condizioni in vista del match di Pasqua contro la Roma. Inter-Roma, rientra Lautaro: Mkhitaryan indisponibile, Calhanoglu in dubbio. In vista di Inter-Roma, il tema infortunati diventa centrale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Infortunio Calhanoglu: Inter-Roma a rischio, le condizioni del turco

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