In un caso giudiziario a Monreale, il Comune si oppone a una richiesta di risarcimento danni di circa 14 mila euro. La controversia riguarda un incidente avvenuto in Largo Mario D’Aleo, con la richiesta di risarcimento presentata da una parte coinvolta. La causa è in corso di svolgimento, con il Comune che ha deciso di contestare la richiesta in tribunale.

MONREALE – Il Comune di Monreale ha deciso di resistere in giudizio contro una richiesta di risarcimento danni da quasi 14 mila euro. La vicenda trae origine da un sinistro avvenuto l’11 luglio 2025 in pieno centro cittadino. Secondo quanto sostenuto dalla parte attrice, l’incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 12:00 nei pressi di Largo Mario D’Aleo. A causare il sinistro sarebbe stata una deformazione del manto stradale, descritta come un’insidia non segnalata né delimitata. In seguito all’evento, la persona coinvolta avrebbe riportato lesioni fisiche con postumi invalidanti. La richiesta economica complessiva avanzata nei confronti dell’Ente ammonta a 13. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Incidente in Largo Mario D’Aleo: chiesta condanna da 13 mila euro, il Comune di Monreale si oppone

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