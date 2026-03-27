Incidente d’auto per Aka7even l’annuncio di LDA | È molto scosso ma niente allarmismi

Luca Marzano, noto come Aka7even, è stato coinvolto in un incidente d'auto che lo ha costretto a rinunciare a un evento con i fan. LDA ha annunciato che il cantante è molto scosso dall’accaduto, ma ha rassicurato sul fatto che non ci sono motivi di allarme. La notizia circola senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.