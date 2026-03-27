Incidente d’auto per Aka7even l’annuncio di LDA | È molto scosso ma niente allarmismi
Luca Marzano, noto come Aka7even, è stato coinvolto in un incidente d'auto che lo ha costretto a rinunciare a un evento con i fan. LDA ha annunciato che il cantante è molto scosso dall’accaduto, ma ha rassicurato sul fatto che non ci sono motivi di allarme. La notizia circola senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.
Paura per Luca Marzano, in arte Aka7even. Il cantante è rimasto coinvolto in un incidente stradale che gli ha impedito di partecipare a un evento programmato con i fan. L’amico e collega LDA ha spiegato la situazione dal palco: "Sta bene, ma è rimasto traumatizzato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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