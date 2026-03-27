Il cantante noto come Aka7even, il cui vero nome è Luca Marzano, è stato coinvolto in un incidente stradale alcune ore prima di un appuntamento con i fan. L’annuncio è stato fatto da un altro artista, che ha comunicato che l’artista è molto scosso ma senza rischi per la sua salute. La notizia ha suscitato attenzione tra i sostenitori del cantante.

Paura per Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano. Il cantante è rimasto coinvolto in un incidente stradale poche ore prima di un evento programmato con i fan, un episodio che ha subito creato preoccupazione tra i suoi sostenitori. A spiegare la situazione è stato l’amico e collega LDA, che si è presentato da solo all’appuntamento e ha chiarito tutto davanti al pubblico. I due artisti erano attesi giovedì 26 marzo presso il centro commerciale Centro d’Abruzzo di Chieti per un incontro con il pubblico. L’assenza improvvisa di Aka7even ha fatto temere subito che fosse successo qualcosa di grave, soprattutto dopo il recente successo ottenuto insieme a Sanremo 2026 con il brano “Poesie Clandestine”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Incidente d’auto per Aka7even, l’annuncio di LDA: “È molto scosso, ma niente allarmismi”

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