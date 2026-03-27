Un incidente si è verificato all'alba di oggi a Moncalieri, in corrispondenza dell'incrocio tra via Cernaia, via Porta Piacentina, via Cavour e via Tenivelli. Un'auto ha tamponato un muro e il conducente è deceduto sul colpo. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell'incidente, che potrebbe essere stato causato da un malore del conducente.

Un incidente è avvenuto all'alba di oggi, venerdì 27 marzo 2026, all'incrocio tra via Cernaia, via Porta Piacentina, via Cavour e via Tenivelli a Moncalieri. Un'auto Fiat Tipo è finita fuori carreggiata terminando la propria corsa contro un'edicola votiva. L'uomo che era a bordo è stato trovato già privo di vita dai sanitari del 118 Azienda Zero intervenuti sul posto. Vista la lievità dell'impatto, si ipotizza però che sia morto a causa di un malore. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia cittadina. Non sono stati coinvolti ulteriori veicoli. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Incidente a Moncalieri: auto finisce contro il muro, morto il conducente (probabilmente per un malore)

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