Un incendio si è verificato presso l'ospedale Cannizzaro di Catania. Le autorità hanno individuato l’origine dell’incendio attraverso le prime analisi tecniche, che hanno consentito di comprendere le cause del rogo. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco, le attività nell’ospedale sono riprese senza ulteriori interruzioni. Le indagini continuano per accertare tutti i dettagli relativi all’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le prime verifiche sull’origine del rogo. Dalle prime analisi tecniche effettuate dopo l’incendio che ha colpito il padiglione F3 dell’ospedale Cannizzaro di Catania, è emerso che le fiamme si sarebbero sviluppate dalla copertura di una conduttura situata all’interno di un cavedio, al settimo e ultimo piano dell’edificio. Sono comunque ancora in corso ulteriori accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Ripristino delle attività sanitarie. Dopo le verifiche di sicurezza e agibilità, è già iniziato il ritorno alla normale operatività di reparti e ambulatori. I tecnici sono intervenuti tempestivamente per isolare la zona interessata e, al momento, solo una porzione del settimo piano resta temporaneamente non accessibile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Incendio al Cannizzaro di Catania: individuata l’origine, attività in ripresa

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Sestarete TV - Canale 81. . ”C’era gente appena uscita dalla sala operatoria” Le IMMAGINI del rogo e dell’evacuazione all’ospedale Cannizzaro di Catania #gruppormb #sestareteradiotv - facebook.com facebook