Inaugurato l’intervento di rifacimento e potenziamento dell’impianto idrovoro Isola di Bovolenta

Oggi è stato ufficialmente inaugurato l’intervento di rifacimento e potenziamento dell’impianto idrovoro “Isola di Bovolenta”. L’opera fa parte di un progetto più ampio di aggiornamento della rete di bonifica nel nodo idraulico locale, ed è stata realizzata per migliorare le capacità di gestione delle acque nella zona. La cerimonia ha visto la presenza delle autorità coinvolte nei lavori.

Inaugurato oggi 27 marzo l’intervento di rifacimento e potenziamento dell’impianto idrovoro “Isola di Bovolenta”, opera strategica inserita nel più ampio progetto di adeguamento della rete di bonifica del nodo idraulico locale. Il progetto, frutto del protocollo d’intesa tra il comune di Bovolenta e il consorzio di bonifica Bacchiglione, ha permesso il ricollocamento del nuovo impianto idrovoro finalizzato alla risoluzione di criticità storiche del territorio ed è propedeutico per la realizzazione della variante nord che collegherà la Sp 35 alla SP 3 nel territorio comunale. L’opera è stata realizzata grazie a un finanziamento della Regione del Veneto di 750mila euro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Inaugurato l’intervento di rifacimento e potenziamento dell’impianto idrovoro “Isola di Bovolenta” Articoli correlati Stagno di Focene, procede spedito il potenziamento dell’impianto idrovoroIl sindaco: “Il progetto prevede la realizzazione di una nuova condotta premente collegata al Canale delle Acque Alte di Maccarese” Fiumicino, 20... La Bonifica Renana si illumina. Tricolore sull’impianto idrovoroUna notte tricolore: anche quest’anno, nella serata di giovedì 12 marzo, la Bonifica Renana si è unita a tutti i Consorzi di Bonifica che in Italia...