In Italia, i film che affrontano sinceramente il tema dell’amore sono pochi. Spesso i film d’autore evitano di trattarlo in modo diretto, mentre nelle commedie viene usato come espediente narrativo. Quando un film si concentra in modo autentico su storie d’amore, si distingue per questa scelta. La rappresentazione dell’amore nel cinema italiano rimane quindi limitata e spesso superficiale.

Apparentemente televisione, piattaforme di streaming e cinema sono invasi da storie d’amore. È raro però che escano film, soprattutto al cinema, davvero romantici: in cui cioè la storia d’amore sia centrale nella trama e in cui il racconto dei sentimenti sia curato. Ed è particolarmente raro che succeda nel cinema italiano, dove le storie d’amore sono ovunque ma sono usate perlopiù come espediente narrativo per raccontare qualcos’altro. Per fare qualche esempio, in questi giorni al cinema ci sono storie d’amore in Un bel giorno (con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele), in Il bene comune (di e con Rocco Papaleo) e in Notte prima degli esami 3.0 (una per i ragazzi e una per gli adulti). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Italia i film che parlano davvero d’amore sono rari

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