In Bosnia usano le parole di Capello per caricarsi contro l'Italia | Non dirlo andrà tutto a fuoco
In Bosnia, la stampa si prepara alla finale dei playoff Mondiali contro l’Italia, criticando le dichiarazioni di un ex allenatore e condividendo un video dell'esultanza degli azzurri. Le parole di Capello vengono citate per alimentare il clima di tensione, mentre i media locali parlano di un possibile
La stampa in Bosnia carica l'ambiente in vista della finale dei playoff Mondiali contro l'Italia. Nel mirino le dichiarazioni di Fabio Capello e il video dell'esultanza degli Azzurri: "A Zenica troveranno l'inferno". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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