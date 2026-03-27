Impressioni di Amalfi tra carta e cartoline

Impressioni di Amalfi tra carta e cartoline: una tradizione che ancora oggi si tramanda e contribuisce a rendere la città della costiera una meta riconosciuta a livello internazionale. La sua storia e le sue peculiarità vengono rappresentate attraverso immagini e ricordi cartacei, creando un filo diretto tra passato e presente. Questo patrimonio, meno conosciuto fuori dai confini locali, arricchisce l’identità della località.

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