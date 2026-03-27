Il videoclip, la proposta di nozze e il discorso agli Oscar sono stati momenti che hanno caratterizzato la relazione tra Lady Gaga e Taylor Kinney. La cantante ha recentemente festeggiato i suoi 40 anni, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera e nella sua vita personale. Questi eventi sono stati ampiamente discussi sui media, attirando l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori.

Lady Gaga compie 40 anni: un traguardo importante per una delle artiste più iconiche e trasformiste della musica contemporanea. Oltre ai successi, ai premi e ai momenti bui c'è stato, però, anche un capitolo della sua vita privata che ha fatto sognare fan e media: la storia d'amore con l'attore Taylor Kinney. L'incontro sul set. Settembre 2011. Lady Gaga sta girando il videoclip del brano "You and I".Il protagonista maschile del video è Taylor Kinney, attore di"Chicago Fire", popolare serie televisiva americana. Tra la cantante e Taylor il feeling è immediato tanto che sul set scatta un bacio non previsto dal copione. "Stavamo filmando quella scena in cui lui mi fa un elettroshock per riportarmi in vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il videoclip, la proposta di nozze, il discorso agli Oscar: la storia d'amore tra Lady Gaga e Taylor Kinney

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