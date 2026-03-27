Alle 18, un’immagine vivida e quasi teatrale introduce la figura di Lodovico Piranno, conosciuto anche come Luigi Pirano o Ludovico da Pirano, mentre entra a Forlì. La scena si distingue per la sua immediatezza e per l’attenzione suscitata, mentre si diffonde la notizia di un episodio particolare che coinvolge il vescovo, caduto dalla mula durante un evento pubblico.

C’è un’immagine, vivida e quasi teatrale, che introduce la figura di Lodovico Piranno, o Luigi Pirano, noto anche come Ludovico da Pirano: quella del suo ingresso a Forlì alle 18.30 del 17 (o 18) marzo 1437, quando la mula che lo trasportava s’imbizzarrì, rovesciandolo a terra e spezzandogli la tibia. Aveva seguito il consiglio di alcuni forlivesi che avevano voluto condurlo per una scorciatoia che avrebbe ottenuto l’esito detto. La festa si mutò in sgomento, e il nuovo vescovo fu portato via quasi esanime tra la folla attonita. Per il cronista Giovanni di Mastro Pedrino, tuttavia, “contentò molto tutti i citadini: e molto se laodavano del nostro Signore, che avea providudo de sì esscelente hommo”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Il Vescovo caduto dalla mula

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