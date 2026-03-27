Il Teatro Cantiere Carrara ospita l’evento dell’anno della SIW

Il Teatro Cantiere Carrara ospiterà un evento organizzato dalla Superior Italian Wrestling (SIW), che conferma il suo impegno nel capoluogo toscano annunciando il ritorno del wrestling professionistico di grandi dimensioni. L’appuntamento è stato comunicato ufficialmente dalla società, che ha scelto questa location per il suo evento principale dell’anno. La data dell’evento non è ancora stata resa nota.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male La Superior Italian Wrestling (SIW) conferma il suo legame indissolubile con il capoluogo toscano annunciando il ritorno del grande wrestling professionistico. Domenica 29 marzo 2026, a partire dalle ore 17:00, il Teatro Cantiere Carrara sarà la cornice di “Giorno del Giudizio”, l'evento di punta della federazione che ha già fatto registrare il tutto esaurito. Giunta alla sua quinta edizione fiorentina in soli tre anni, la manifestazione si consolida come un punto di riferimento per l'intrattenimento sportivo nazionale. La SIW, realtà d’eccellenza nata nel 2017 con radici toscane e respiro internazionale, promette uno show caratterizzato da un elevato tasso tecnico e un impatto scenico senza precedenti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Il Teatro Cantiere Carrara ospita l’evento dell’anno della SIW Articoli correlati Cantiere Canal del Rio a Carrara, modifica della circolazione di D’AzeglioCarrara si prepara a una settimana di modifiche alla viabilità, a partire da lunedì 9 febbraio e fino al 16 febbraio 2026, a causa dei lavori... Nella carne di Szalay: il paradosso dell’evento editoriale dell’annoA leggere Nella carne, vincitore del Booker Prize e salutato come il miglior romanzo del 2025, viene un censurabile sospetto. Aggiornamenti e notizie su Teatro Cantiere Carrara Discussioni sull' argomento Al Teatro di Terra a Carrara un fine settimana di spettacoli e concerti; Stella Tramontana rimette... ‘Il greco in tasca’; NINO FRASSICA & LOS PLAGGERS BAND, sabato 28 marzo al Teatro Cartiere Carrara di Firenze in scena con Tour 2000 – 3000. , – Giovedì 26 marzo, alle ore 19.00, nel foyer del Teatro del Giglio Giacomo Puccini, saranno protagonisti di un nuovo appuntamento d - facebook.com facebook