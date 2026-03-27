È stato annunciato che l’attore Glen Powell interpreterà la voce di Fox McCloud nel film ispirato a Super Mario Galaxy, previsto nelle sale per il primo aprile 2026. La conferma è arrivata a pochi giorni dall’uscita ufficiale del lungometraggio, che sarà distribuito in tutto il mondo. Powell è noto per ruoli in pellicole come Top Gun: Maverick e The Running Man.

Il “mistery box” di Nintendo è stato finalmente aperto. A meno di una settimana dal debutto nelle sale, fissato per il 1° aprile 2026, è arrivata la conferma ufficiale: Glen Powell (Top Gun: Maverick, The Running Man) presterà la voce a Fox McCloud in “Super Mario Galaxy: Il Film“. L’attore ha rotto il silenzio con un video virale su Instagram accompagnato dalla caption “Born to Barrel Roll”, confermando un casting che i fan sospettavano da mesi. La mossa di Nintendo e Illumination di svelare un personaggio così iconico solo a ridosso della release suggerisce che il leader del team Star Fox avrà un ruolo centrale nell’avventura cosmica di Mario e Luigi, segnando l’inizio di quello che molti già chiamano “Nintendo Cinematic Universe“. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il segreto è svelato: Glen Powell è la voce di Fox McCloud in “Super Mario Galaxy: Il Film”

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