Il secondo ascensore per il centro di Todi vede la luce | abbattuto il diaframma per la risalita da via Termoli ai Giardini Pubblici

È stato completato il secondo ascensore nel centro di Todi, che collega via Termoli con i Giardini Pubblici. L’intervento ha comportato l’abbattimento del diaframma per consentire la risalita. Questo nuovo impianto si aggiunge a quello già inaugurato a settembre e mira a migliorare l’accessibilità nell’area cittadina.

L' importo dei lavori, la cui conclusione è prevista entro il 30 giugno, è di 1.651.296 euro, di cui 69mila di costi per la sicurezza Il secondo ascensore per il centro di Todi vede la luce. Collegato funzionalmente a quello inaugurato a settembre, permette la risalita da via Termoli ai Giardini Pubblici. Palpabile la soddisfazione, data la complessità dell'intervento, particolarmente sfidante dal punto di vista geologico e storico. Il ritrovamento di reperti durante i lavori ha comportato una variante al progetto iniziale, con una leggera traslazione del tunnel al fine di preservarne l'esistenza e di darne lettura durante la risalita in ascensore. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Il secondo ascensore per il centro di Todi vede la luce: abbattuto il diaframma per la risalita da via Termoli ai Giardini Pubblici Articoli correlati Tangenziale di Tirano: abbattuto il diaframma della galleria "Il Dosso"Anas ha abbattuto oggi il diaframma della galleria naturale “Il Dosso”, lunga 980 metri, un passaggio fondamentale e operativo per la Variante di... Metro Napoli, abbattuto il diaframma a Di Vittorio: Capodichino si avvicinaUn passaggio cruciale nei lavori per la linea 1: collegata la galleria tra Secondigliano e la futura stazione Di Vittorio. Aggiornamenti e notizie su Giardini Pubblici Temi più discussi: Vede la luce il secondo ascensore per il centro che collega Via Termoli ai Giardini Pubblici; Todi: prende forma il secondo ascensore per il centro storico; Todi, collegate le gallerie di Porta Orvietana. Al via i lavori per il secondo ascensore -; Todi, nuovo ascensore per il centro storico: completato il collegamento sotterraneo da Via Termoli ai Giardini Pubblici. Il secondo ascensore per il centro di Todi vede la luce: abbattuto il diaframma per la risalita da via Termoli ai Giardini PubbliciL' importo dei lavori, la cui conclusione è prevista entro il 30 giugno, è di 1.651.296 euro, di cui 69mila di costi per la sicurezza ... perugiatoday.it Todi, il secondo ascensore per il centro vede la luceL'applauso di amministratori, progettisti, tecnici ed operai ha salutato mercoledì mattina il ricongiungimento delle due gallerie, una orizzontale ... orvietosi.it Scoppia una bombola di gas, distrutto un locale nei giardini pubblici di Guspini x.com Montesilvano, parchi e riserva chiusi per maltempo: divieti fino a fine emergenza Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha disposto la chiusura di parchi, giardini pubblici, cimitero e della riserva naturale Santa Filomena-Vallelunga a causa delle av - facebook.com facebook