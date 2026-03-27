Il ritrovamento sulla spiaggia fa scattare l' allarme bomba | in corso i controlli sul sospetto ordigno

Questa mattina, un oggetto di forma insolita è stato rinvenuto sulla spiaggia di Lido Adriano, portando all’attivazione delle procedure di sicurezza. Sul posto si sono recati gli agenti delle forze dell'ordine e gli artificieri per verificare la natura del sospetto ordigno. Sono in corso i controlli per accertare se si tratti di un'eventuale bomba o di un altro tipo di oggetto.

Uno strano oggetto è apparso questa mattina sulla spiaggia di Lido Adriano, facendo immediatamente scattare l'allarme bomba. Sono in corso i controlli da parte di Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Polizia Locale e Capitaneria di Porto per verificare che l'oggetto, notato intorno alle 11 sulla battigia, sia effettivamente un ordigno bellico. Si attende ora l'arrivo degli artificieri per capire se realmente si tratti di un ordigno esplosivo. Per il momento l'area del ritrovamento è stata recintata con la Polizia Locale sul posto. RavennaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Esami meno invasivi per pazienti claustrofobici o con protesi: la clinica ravennate inaugura la risonanza magnetica aperta 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Il ritrovamento sulla spiaggia fa scattare l'allarme bomba: in corso i controlli sul sospetto ordigno Articoli correlati «C'è un cadavere in spiaggia a Mezzavalle», l'allarme fa scattare i soccorsi: recuperato il corpo di un uomo. Giallo sull'identitàANCONA - Il mare ha restituito il corpo di un uomo, in stato di avanzata decomposizione. Il Fisco fa scattare un'ondata di controlli: quali sono i campanelli d'allarmeGli interventi da parte dell'Agenzia delle entrate nel 2026 saranno mirati: ecco in quale modo verrà messa in atto la nuova strategia Agenzia delle... Contenuti e approfondimenti su Il ritrovamento sulla spiaggia fa... Temi più discussi: Un cane trova una bottiglia sulla spiaggia, dentro un biglietto cela un misterioso viaggio dal Canada alla Sc…; Cadavere trovato in spiaggia da un passante: corpo in avanzato stato di decomposizione; Cadavere in spiaggia a Mezzavalle, sul braccio una garza e particolari sull’arcata dentale utili al riconoscimento; Messina, si sente male e muore: cadavere di un uomo trovato sulla spiaggia di Spartà. Salerno: ordigno bellico ritrovato sulla spiaggia a TorrioneÈ quanto scoperto questa mattina. La scoperta sarebbe stata fatta da qualche pescatore, ma l’ordigno della Seconda Guerra Mondiale è stato ritrovato appoggiato su un muretto. ondanews.it Ordigno bellico ritrovato sulla spiaggiaUna bomba a mano della Seconda guerra mondiale davanti al ristorante Gambero Rosso. Interverranno gli artificieri ... msn.com CRONACA ++ Il ritrovamento ieri mattina, nei boschi. L'escursionista ha allertato i Carabinieri - facebook.com facebook