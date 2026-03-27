Gli aerei A-10 Thunderbolt sono tornati in attività in Iran, operando per affrontare due minacce specifiche. L’entrata in azione di questi velivoli, noti anche come “facoceri”, rappresenta un aggiornamento rispetto alla loro tradizionale funzione di attacco al suolo. La presenza di questi aerei si inserisce in un contesto di tensione militare nella regione, senza coinvolgimenti diretti con altri paesi.

L’ A-10 Thunderbolt è ufficialmente entrato in azione in Iran per fronteggiare due minacce incombenti e in un certo senso non comprese tra gli avversari classici del venerabile aereo d’attacco al suolo dell’USAF.?? Il vecchio Warthog, facocero nella nostra lingua, forse il miglior aereo da attacco al suolo di tutti i tempi, è tornato al centro della scena a Hormuz, in Iraq e in altri spazi aerei del Golfo Persico, dove sta contribuendo in modo decisivo a smantellare le capacità navali iraniane, e secondo gli analisti, potrebbe avere ancora qualche asso nella manica per fronteggiare i droni suicidi che funestano le basi statunitensi, e, in particolare, i loro apparati radar. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il ritorno degli A-10 sulla scena: il “facocero” non pensionabile entra in azione in Iran

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