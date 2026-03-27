Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo di benzina, diesel e gpl in tutte le regioni italiane. Le informazioni riguardano le variazioni quotidiane, con dettagli suddivisi per aree geografiche, permettendo ai lettori di conoscere i costi praticati nelle stazioni di servizio di tutta Italia.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.738 per la benzina, 2.020 per il diesel, 0.681 per il gpl, 1.559 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 27 marzo 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.000 Benzina SELF 1.727 GPL SERVITO 0.668 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Prezzi benzina e diesel, che disastro!

Contenuti utili per approfondire Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Temi più discussi: Prezzi Carburanti, calano benzina e diesel: confronto con i Paesi Ue; Solo il 60% dei distributori ha abbassato i prezzi di benzina e diesel, l’11% li ha addirittura alzati; Caro carburanti, a Roma non tutti applicano il taglio delle accise: la mappa dei distributori in città; Prezzi benzina e diesel, perché salgono ancora nonostante il taglio delle accise? E perché i costi sono diversi nelle varie regioni?.

Benzina, lo sconto di 25 centesimi è durato solo una settimana?Il decreto carburanti del Governo ha tagliato le accise di 24,4 centesimi al litro, ma in 7 giorni il prezzo della benzina è già tornato a salire. E l'8 aprile la misura scade. ilgiornaledigitale.it

Caro carburanti, prezzo benzina e diesel in aumento anche oggi: quanto costano al litroIl prezzo medio del gasolio torna oggi a sfondare la soglia dei 2,1 euro al litro in autostrada (2,102 euro/litro), mentre la benzina supera 1,8 euro al litro (1,806 euro), è la denuncia del Codacons ... adnkronos.com

Il prezzo medio del gasolio nel Lazio è maggiore rispetto a quello registrato prima dell'intervento del governo - facebook.com facebook

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