Il pm del caso Ruby? È la toga che ha brindato per la vittoria del No

Il pubblico ministero coinvolto nel caso Ruby ha in passato fatto parte di Magistratura democratica e ha ricoperto il ruolo di presidente dell'Associazione nazionale magistrati. Recentemente è stato notato mentre brindava in occasione della vittoria del No al referendum costituzionale. La sua partecipazione all'evento è stata documentata da alcune fotografie circolate sui social media.

In passato Luca Poniz è stato un leader di Magistratura democratica, poi è diventato presidente dell'Associazione nazionale magistrati. Lunedì scorso, ha officiato i festeggiamenti e i brindisi per la vittoria del No al referendum. Qualche ora dopo ha diramato una dichiarazione chiedendo la testa dei vertici dell'avvocatura, colpevoli di essersi impegnati in una irresponsabile campagna di violenta delegittimazione dei magistrati, ovvero la campagna in favore della riforma della giustizia: una dichiarazione talmente dura da suscitare non solo l'indignazione dell'Ordine degli avvocati ma anche la presa di distanza dell'Anm milanese, che ha subito precisato Poniz ha parlato a titolo personale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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