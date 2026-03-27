Il Partito Democratico nella provincia di Benevento ha registrato pesanti assenze durante l’assemblea provinciale, segnando una frattura evidente all’interno del gruppo. Tra i presenti, uno dei rappresentanti ha dichiarato che sarebbe “surreale” discutere di mettere in discussione le decisioni prese durante il Congresso. La situazione riflette tensioni interne e una divisione tra i membri del partito a livello locale.

Tempo di lettura: 2 minuti “Considero surreale una discussione finalizzata a rimettere in discussione ciò che il Congresso ha deciso”. E ancora: “La premessa, necessaria come l’aria, è l’unità della nostra Comunità”. Parole nette, quasi perentorie, quelle indicate nella relazione della segretaria provinciale Filomena Marcantonio nel corso dell’assemblea provinciale di oggi. Parole accompagnate da un affondo diretto: nel mirino anche la stampa, accusata di alimentare divisioni e letture distorte sul cosiddetto “campo largo”. Ma mentre si invoca unità, fuori – e dentro – il partito accade l’esatto contrario. Perché la vera notizia non è nella relazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il PD sannita è a pezzi, assenze pesanti all’assemblea provinciale: frattura totale

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