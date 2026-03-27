La mostra "IL MONDO HA BISOGNO DI ANGELI" è prorogata fino a venerdì 10 aprile 2026.Questa è un'ottima opportunità per chi si trova a Milano e vuole scoprire da vicino la tecnica del Wine Painting che ha reso celebre l’artista milanese Miky Degni.La proroga della mostra testimonia il forte interesse di questo ciclo di opere. In "", Degni utilizza le sfumature cromatiche del vino per dare forma a figure eteree che vanno dai ritratti fino agli scorci della sua Milano come il Duomo e la Torre Velasca, per passare a tematiche sui cambiamenti climatici.L'eleganza dello Spazio Neutro si sposa perfettamente con il tratto minimalista di Degni, tra arte e design rendendo l'esposizione un'esperienza sensoriale oltre che visiva. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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