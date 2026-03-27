Un artista ha raccontato il suo trasferimento da Terni a Milano, dove ha avuto l’opportunità di lavorare con GionnyScandal, uno dei protagonisti del pop-urban italiano. La sua esperienza include il trasferimento, i cambiamenti e le sfide di passare da una città di provincia alla scena musicale della capitale economica del paese. La narrazione si concentra sui passaggi concreti di questa evoluzione professionale.

Il nuovo singolo di Flavio Vaccari, in arte Flò, e la collaborazione con uno dei protagonisti della scena urban e pop-punk italiana Non è da tutti partire dalla provincia e ritrovarsi in studio con una delle icone del pop-urban italiano. Eppure Flavio Vicari, in arte Flò, ci è riuscito. Il suo nuovo singolo, Te ne vai, non è solo una canzone, ma un manifesto di crescita che vede la partecipazione straordinaria di GionnyScandal. Com’è stato collaborare con un artista da dischi d’oro e di platino come GionnyScandal? “È stata un'esperienza incredibile e, onestamente, molto naturale. Gionny non ha bisogno di presentazioni, è un pilastro... 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - “Il mio salto da Terni a Milano con GionnyScandal. Vi racconto Te ne vai”

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