Il governo ha approvato un piano da circa 320 milioni di euro dedicato all’agrivoltaico nel Mezzogiorno, con sei nuovi impianti distribuiti tra Puglia, Sardegna e Campania. Il progetto comprende due sistemi di accumulo energetico a batteria e quattro impianti agrivoltaici, con capacità complessiva ancora da definire. L’obiettivo è aumentare la produzione di energia rinnovabile nella regione.

Sei nuovi impianti distribuiti tra Puglia, Sardegna e Campania, e cioè due sistemi di accumulo energetico a batteria (BESS) e quattro impianti agrivoltaici, per una capacità complessiva di circa 328 MW. È in estrema sintesi il progetto di investimento green da 319 milioni annunciato da Whysol Renewables, investment company italiana indipendente, specializzata in infrastrutture energetiche, tra le piattaforme più dinamiche nel panorama delle energie rinnovabili. Stefano Besseghini: «Opportunità per l’Italia, nella sfida energetica Mediterraneo al centro» La rotta sul Sud, l’area del Paese che produce più energia eolica e solare, prevede una configurazione in gran parte inedita perché mixa produzione rinnovabile e stoccaggio energetico per rendere gli impianti più efficienti e capaci di rispondere alle esigenze della rete elettrica. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Il Mezzogiorno punta sull?agrivoltaico: un piano da quasi 320 milioni

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