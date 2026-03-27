Il Mezzogiorno punta sull?agrivoltaico | un piano da quasi 320 milioni

Un nuovo piano del valore di circa 320 milioni di euro prevede la realizzazione di sei impianti nel Mezzogiorno, distribuiti tra Puglia, Sardegna e Campania. Il progetto include due sistemi di accumulo energetico a batteria e quattro impianti agrivoltaici, con l’obiettivo di aumentare la produzione di energia rinnovabile nella regione.

Sei nuovi impianti distribuiti tra Puglia, Sardegna e Campania, e cioè due sistemi di accumulo energetico a batteria (BESS) e quattro impianti agrivoltaici, per una capacità complessiva di circa 328 MW. È in estrema sintesi il progetto di investimento green da 319 milioni annunciato da Whysol Renewables, investment company italiana indipendente, specializzata in infrastrutture energetiche, tra le piattaforme più dinamiche nel panorama delle energie rinnovabili. Stefano Besseghini: «Opportunità per l’Italia, nella sfida energetica Mediterraneo al centro» La rotta sul Sud, l’area del Paese che produce più energia eolica e solare, prevede una configurazione in gran parte inedita perché mixa produzione rinnovabile e stoccaggio energetico per rendere gli impianti più efficienti e capaci di rispondere alle esigenze della rete elettrica. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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