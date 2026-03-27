Una studentessa di meno di 14 anni ha inviato un messaggio su Telegram in cui ha scritto:

"Ho meno di 14 anni e non posso essere incarcerato o processato: per questo ucciderò la prof e chiunque cercherà di impedirmelo". È quanto avrebbe scritto su Telegram il ragazzino di 13 anni che alla scuola media statale Leonardo Da Vinci di Trescore Balneario, Bergamo, ha accoltellato la professoressa Chiara Mocchi, 57 anni, ancora ricoverata in ospedale ma fortunatamente già fuori pericolo. Il ragazzino effettivamente non è imputabile, ma è già stato trasferito in una struttura protetta: i genitori, attraverso il loro legale Carlo Foglieni, si sono messi a completa disposizione delle autorità. In una nota diffusa in queste ore riconoscono... 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Il messaggio shock su Telegram: "Ti ucciderò". La lettera della prof: "Nessun rancore"

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